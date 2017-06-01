Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'un Batı ve Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Yağışın bu akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilirken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
01.06.2017 - 15:16 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji, İstanbul'un Silivri ve Çatalca çevreleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine bu akşam saatleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Etiketler : meteoroloji,istanbul hava durumu,
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