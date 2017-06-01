Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'un Batı ve Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Yağışın bu akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilirken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.