Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'un Batı ve Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği  bildirildi. Yağışın bu akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilirken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.