Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da İbrahim Büyükbelli (74), aniden yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Yakınlarının desteğiyle hastaneye kaldırılan Büyükbelli'nin tetkiklerinde şah damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Hastanenin kalp damar cerrahlarından Prof. Dr. Mehmet Öç'ün gerçekleştirdiği operasyonla hastanın tıkalı damarı açıldı. Öç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür rahatsızlıklarda kalıcı felç hatta ölüm gibi sonuçlar ortaya çıkabildiğini söyledi. Kişinin düzenli kontrollerini yaptırması gerektiğine işaret eden Öç, rahatsızlığın ileri yaş, sigara, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi nedenlere bağlı olduğunu bildirdi.

"ZAMANINDA MÜDAHALE OLMASA KAYBEDEBİLİRDİK"

Hastadaki damar tıkanmasının nedenlerinden birinin de sigara olduğunu aktaran Öç, "Sigara, diğer damar hastalıklarında olduğu gibi şah damarının tıkanmasında da oldukça etkili. Hastamızda sigaraya bağlı ciddi şah damarı tıkanıklığı vardı. Zamanında müdahale olmasa, kaybedebilirdik. Bu tehlikeli hastalık hafife alınmamalıdır. En az kalp damarları kadar şah damarlarımıza da dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Büyükbelli, her şeyin bir anda olup bittiğini anlattı. Sigara yüzünden hayattan kopmak istemediğini dile getiren Büyükbelli, bundan sonra sağlıklı yaşamak için elinden geleni yapacağını söyledi.