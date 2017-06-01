Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Valiliği 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında enfeksiyona yakalanarak hastaneye kaldırılan askerlerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında ateş, bulantı, kusma ve ishal yakınmaları ile hastanelere başvuran ve dün itibariyle tedavileri devam eden 25 askerden 16’sı daha taburcu edilmiştir. 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle hastanelerde yatan 9 hasta bulunmaktadır. Halen Manisa Devlet Hastanesinde 1 asker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 8 asker olmak üzere 9 askerin tedavisi devam etmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi gören 8 askerden birinin tedavisi yoğun bakım servisinde yapılmaktadır. Hastaların durumu iyiye gitmektedir" denildi.