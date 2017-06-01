Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada,"Son günlerde bazı telefon dolandırıcılarının kendini vali, vali yardımcısı, valilik özel kalem müdürü, vali asistanı gibi tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde cereyan eden olaylarda maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu tür aramalara asla itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi.Açıklamada art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine bilgi verilmesi veya ihbar hatlarına şikayette bulunmaları gerektiği belirtildi.