Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi eski adliye binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki C.O., sokakta yürürken kim ve nereden atıldığı tespit edilemeyen havalı tüfek veya havalı tabancadan çıktığı tahmin edilen saçmanın sağ böbrek üstüne isabet etmesi sonucu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.