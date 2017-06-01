Olay, Samsun'un 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi eski adliye binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki C.O., sokakta yürürken kim ve nereden atıldığı tespit edilemeyen havalı tüfek veya havalı tabancadan çıktığı tahmin edilen saçmanın sağ böbrek üstüne isabet etmesi sonucu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'da sokakta yürürken vuruldu
01.06.2017 - 18:37 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sokakta yürürken havalı tüfek veya havalı tabancadan acılan ateş sonucu vurularak yaralanan genç hastanelik oldu.
Etiketler : samsun,yaralanma,yaşam haberleri,
478409 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478409.aspx
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