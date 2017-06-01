Gölete giren 2 öğrenci boğuldu

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl'de, Bünyamin Güzeltaş (15), Yusuf Koldanca (15) ve Metin Şener (15) adlı 3 öğrenci, ikamet ettikleri Huzur Mahallesi'nden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Boğazköy Barajı'na gittiler. Yürüyerek baraja ulaşan gençlerden 2'si, barajın hemen yanında iş makinelerinin kum çektiği alana yağmur suyunun birikmesiyle oluşan gölete girdi. Yüzme bilmeyen gençler bir süre sonra boylarını aşan suyun içinde çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının çırpındığını gören Yusuf Koldanca, kıyafetlerini çıkarıp arkadaşlarını kurtarmak için gölete atladı. Yüzme bilmeyen Yusuf Koldanca, boğulacağını anlayınca sudan zorlukla çıkabildi.

Bünyamin Güzeltaş ve Metin Şener’in suda kaybolduğunu fark eden Yusuf Koldanca, telefonuyla itfaiyeyi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler de Bursa Emniyet Müdürlüğü sualtı polisine haber verdi. Sualtı polisi kısa sürede, 2 öğrencinin cansız bedenini suyun içerisinden çıkardı. 2 arkadaşının cansız bedenini gören Yusuf Koldanca, “Abi bir müdahale edin belki yaşıyorlardır” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Abdülhamithan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Bünyamin Güzeltaş ile Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Lisesi 1. sınıf öğrencisi Metin Şener’in cenazeleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.,