Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Seyhan Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nın güvenlik görevlileri, kötü kokular üzerine kontrol ettikleri sarmaşıkların arasında ceset olduğunu fark etti.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin yaklaşık 4 günlük olduğunu belirledi.

Ceset, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.