Bilim adamları, dünyanın en önemli temel gıda maddelerinden biri olan pirincin, yaklaşık 10 bin yıl önce Çin’de ehlileşti-rildiğini ortaya çıkardı. “Proceedings of the National Academy of Sciences” dergisinde yayımlanan çalışmada, pirincin yaklaşık 10 bin yıl önceki Holosen döneminde tarım ürünü olarak kullanılmaya başladığı belirtildi. Çalışmayı yöneten Çin Bilimler Akademisi Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsünden Prof. Lu Houyuan, Yangzı Nehri kıyısındaki Şangşan bölgesinde bulunan pirinç kalıntılarının pirinç ekiminin en eski örnekleri olarak kabul edildiğine işaret etti. Araştırmacılar, pirincin kil ve karbonat gibi karbon kaynaklarından ayrılması için yeni yollar geliştirdi ve doğrudan radyoaktif karbon metoduyla örneklerin yaşını tespit etti. Ankara AA