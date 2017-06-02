Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının en az geçen yıl görüldüğünü dile getiren Karadeniz Teknik Üniversitesinden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, Türkiye’deki KKKA vakalarının azaldığını söyledi.

Bunun nedeninin sadece korunma önlemleri ya da halkın bilinçlendirilmesi olmadığını belirten Köksal, “Neden muhtemelen virüsün kendi hızını da tamamlamış olmasıdır. Bu sene havalar çok soğuk gittiği için insanlar dış ortama fazla çıkmadılar, kene teması pek olmadı. İlk vakamız geçen hafta geldi. KKKA tanısı ön şüphesiyle bize geldiğinde tanıyı kesinleştirdik sonrasında sağlıcakla taburcu ettik” şeklinde konuştu.

“GÜMÜŞHANE KELKİT VADİSİ'NE YAPILAN SEYAHATLERDE DİKKATLİ OLUNMALI”

Bölge insanının hastalığın nasıl bulaştığını ve nasıl önlemler alınması gerektiğini artık bildiğini kaydeden Köksal, “Bölgemiz turist potansiyeli olan bir bölge. O nedenle dikkatleri farklı yerlere çekmek lazım. Sadece bu bölgede yaşayanlar değil, bizim artık turizm amacıyla gezi amacıyla bölgemize gelenlere yönelikte bir takım önlemlerden onları haberdar etmemiz lazım. Bu hastalığın bu bölgede olduğunun özellikle Gümüşhane Kelkit vadisine yapılan seyahatlerde mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Artık bu bölgenin insanı KKKA’nin nasıl bulaştığını nasıl önlemler alınacağını biliyor. Dışarıdan gelenler özellikle yurt dışından gelenler bunu bilmeyebilir. O nedenle turizm sektörüne de uyarı bakımından büyük iş düşmekte. Özellikle Gümüşhane Kelkit yöresinde çok dikkatli olmamız lazım. Mutlaka ister kırsal alanda olsun ister piknik amacıyla gidilmiş olsun eve geldikten sonra mutlaka ve mutlaka kene kontrolünün yapılması lazım. Kene vücutta ne kadar az kalırsa hastalık yapma riski o kadar azdır” diye konuştu.