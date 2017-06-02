Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de merkez Mezitli ilçesinde 22 Mart'ta dedesinin 12. kattaki evinin balkonundan düşen küçük Hira'nın, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, olay sonrası tutuklanan aile yakını Türkan İ. (22) hakkında "çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

İddianamede, polisi arayarak isminin açıklanmasını istemeyen kişinin, "Cinayeti işlediğini düşündüğüm kişiyi açıklamak istiyorum. Ölen çocuğun ismi Hira Dağ, pencereden düştü. Pencereden attığını düşündüğümüz kişi Türkan İ. Bundan 9 yıl önce de T.Y. ismindeki çocuk düşmüştü. Türkan İ, yine o evdeydi. Bunlar akraba gibi. Numaramı sadece cinayet büro ekiplerine verin. Aksi takdirde kimliğim gizli kalsın'' şeklinde ihbarda bulunduğu belirtildi.

"KAZAYLA ÖLDÜĞÜNÜ" ÖNE SÜRDÜ

İhbar sonrası gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Türkan İ'nin ifadesi de iddianamede yer aldı.

Olay günü Hira'nın salonda televizyonda çizgi film izlediğini, kendisinin de hava almak için "Fransız balkon" olarak tabir edilen balkon kapısını açtığını ve korkuluk camına yaslandığını öne süren Türkan İ, "Türkan abla, beni kucağına alır mısın?" demesi üzerine kucağına aldığı Hira'nın ellerinin titremesi sonucu düşerek öldüğünü iddia etti.

Zanlı, ev sahibi olan Hira'nın dedesinin kendisini aşağı atmasından korktuğu için evdekilerden yardım istemediğini ve kasti bir eylemi olmadığını ileri sürdü.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA "HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK" VURGUSU

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda da olayın meydana geldiği "Fransız balkonun" 38 santimetre genişliğinde olduğu, 90 santimetre yüksekliğinde cam bariyerle korunduğu, balkonun bu özelliği dikkate alındığında 100 kilogram ağırlığına, 164 santimetre boya,113 santimetre omuz ve bel çevresine, 122 santimetre kalça ölçüsüne sahip şüphelinin kucağında Hira olduğu halde rahatlıkla hareket edemeyeceği ve ayakta duramayacağı aktarıldı.

Olay yerinde keşif yapıldığı da belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Kaldı ki bu amaç için olayın meydana geldiği salonla mutfağın birlikte açıldığı balkonun kullanıldığı, ölenin yer çekimi kuvvetine göre iz düşümüne isabet eden yer veya yakın civarına düşmesi gerekirken iz düşümünden yaklaşık 4,5 metre uzakta bulunduğu, keşif sırasında ölenin düştüğü yerden bırakılan 2,5 litrelik su şişesinin iz düşümünden 190 santimetre uzaklaşabildiği, bu iki uzaklık karşılaştırıldığında 18-20 kilogram ağırlığındaki Hira'nın iz düşümünden 4,5 metre uzaklığa fırlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ancak şüphelinin özel bir beceri ve fiziki güç kullanması halinde bu uzaklığa düşebileceği, iz düşümünü takip eden yolda ölenin düşümünü engelleyecek, yönünü değiştirecek, hız verecek yada yavaşlatacak herhangi bir engelin bulunmadığı görüldü."

Şüphelinin olaydan sonra soğuk kanlı davranarak herhangi bir tepki vermediği anlatılan iddianamede, "Şikayetçilere ve hane halkına çelişkili beyanlarda bulunduğu, olayın meydana geldiği yerde üst üste konulmuş vaziyette bulunan 2 yastığın önceden ölen tarafından konulmuş olabileceğini ileri sürdüğü ancak ölenin yaşı, boyu, balkon kapısının ağırlığı, olaydan önce kilitli ve sürgülü olduğu dikkate alındığında şüphelinin balkondaki yastıkları müsnet suçu daha kolay işlemek amacıyla kendisinin yerleştirdiği anlaşılmakta" ifadelerine yer verildi.

İddianamede ayrıca, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli Türkan İ'nin eski eşi R.K'nin, evli oldukları dönemde şüphelinin çocuklarına karşı sık sık şiddet uyguladığını, karısının bu eylemlerini tespit etmek için eve kamera yerleştirdiğini ve bu yüzden kendisinden ayrıldığını öne sürerek, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanan eşinin birçok kez "Benim içimde şeytan var, aklım çalışıyor ancak kötülüğe çalışıyor" dediğini beyan ettiği bildirildi.

Şüphelinin de psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle birkaç kez tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını kabul ettiği aktarılan iddianamede, "Ancak şüphelinin tutuklanması nedeniyle olay tarihinde akıl hastası olup olmadığına ilişkin rapor alınmadığı hususları ve tüm dosya kapsamı nazara alındığından şüphelinin üzerine atılı suçu kasten işlediği, taksirle işlediğine ilişkin savunmasının inandırıcı olmadığı, elde edilen kanıtlar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?



Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira, 22 Mart'ta 12. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturmanın başlangıcında kaza ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili o gün evde bulunan aile yakını Türkan İ. (22), cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.