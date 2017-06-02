Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerinin kırsalında, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilenler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Ecemiş, Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy, Daralan, Duruköy, Çeper, Güçlü ve Gökçe, Hani'nin Kaledibi, Topçular, Çukurköy, Kuyular, Abacılar, Akçayurt, Yukarıturalı, Uzunlar, Serenköy, Gömeç, Kalaba, Kırım, Yayvan, Soylu, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Anıl, Süslü ve Belen, Kocaköy'ün Şaklat ve Yazıköy ile Dicle'nin Meydanköy, Sergenli, Dedeköy, Bademli, Döğer, Arıköy, Tepe, Başköy, Değirmenli ve Kelekçi mahalleleri ile mezralarında 30 Mayıs'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 11.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.