Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Konakri'de "Pacha Turk İnşaat" şirketini kuran Trabzonlu Parlayan, 10 aylığına geldiği ancak sonrasında evlenip yerleştiği Gine'deki ticari hayatı ve Türk iş adamları için fırsatları anlattı.

Parlayan, Trabzon'da tanıştıkları Yattara'nın, Konakri'de kendisi için bir bina yapmasını istemesi üzerine Gine'ye geldiğini belirtti.

Normal şartlarda Gine'de tamamlanması 5 yılı bulacak inşaatı 10 ayda bitirdiğini söyleyen Parlayan, hızlı iş yapmasının ülkede bir anda kendisine beklenmedik bir şöhret getirdiğini ifade etti.

Ginelilerin ısrarı üzerine Konakri'de kalmaya karar verdiğini kaydeden Parlayan, 6 yıllık Gine macerasıyla ilgili şunları söyledi:

"Yattara inşaat yaptırmak istiyordu, bizden rica etti. Gine'de inşaat sektörü çok geriden geliyor. Biz de dört kişilik bir ekip gittik on ayda tamamladık. İnşaatı böyle kısa sürede bitirmemiz ülkede adeta olay oldu, bakanlar bile 'Türkler çok güzel inşaat yapıyor' demeye başladı. Üç arkadaşım döndü ancak Gineliler beni bırakmadı, beraber çalışalım dediler. Ben de kendi şirketimi kurdum. Altı yıldır buradayım."

Parlayan, Gine'de yaptığı inşaatlarda Türkiye'den usta getirmek yerine, kendisinin eğittiği Gineli inşaatçıları kullandığını ve böylece yerel halka da bu anlamda formasyon sağladıklarını belirtti.

Yattara'nın inşaatı için kendisine yerel halktan duvarcı, kalıpçı, sıvacı ve demirciden oluşan bir ekip yetiştirdiğini dile getiren Parlayan, şimdi o ekibin de diğer Gineli inşaatçıları eğittiğini böylece iş yaparken Ginelilere de inşaat işini öğrettiklerini vurguladı.

Parlayan, bu süreçte Yattara'nın kız kardeşiyle de evlenerek Gine ile bağlarını pekiştirdiğini söyledi.

Gine'nin fırsatlarla dolu olduğunu vurgulayan Parlayan, şöyle konuştu:

"Buraya gelince sanki dünya yeni yaratılmış da insanlar her şeyi yeni keşfediyor izlenime kapılıyorsunuz. Aklınıza gelen her şeye ihtiyaç var. Enerji, su, elektrik, hizmet sektörü, inşaat. Ancak buraya gelirken uzun vadeli düşünmek ve bu insanlara da iş öğretmek amacıyla gelmek lazım."

İş adamı Parlayan, Türk yatırımcıların bir Fransız ya da Amerikalıya göre Gine'de avantajlı olduğunun altını çizdi.

Parlayan, nüfusun yüzde 85'inin Müslüman olmasının ve 2 ülke arasındaki iyi ilişkilerin iş hayatına de yansıdığını ifade etti. Parlayan, "Burada 6 yılda kazandığımı Almanya'da 100 yılda kazanamazdım." ifadesini kullandı.

Ginelilerin Türklerle çalışmak istediğini kaydeden Parlayan, iş adamlarını buraya yatırım yapmaya davet etti.

Gine'de bir İstanbul Restoranı

Öte yandan 2007'de Gine'ye gelerek Konakri'de İstanbul Restoranı'nı açan Salih Güzel de bugün 2 lokanta ve bir mobilya fabrikası işletiyor.

Güzel'in de tıpkı Parlayan gibi çalışanlarının büyük kısmı Gineli. Gine'ye ağabeyi aracılığıyla gelen Güzel, hizmet sektöründeki açığı fark edince hemen lokanta açmaya karar verdiğini söyledi.

Başkentteki sayılı lokantalardan biri olan İstanbul'da 65 Ginelinin çalıştığını anlatan Güzel, havalimanında işlettiği diğer lokantasında ise hem havalimanı çalışanlarına hem de yolculara hizmet verdiklerini aktardı.

Yakın zamanda Batı Afrika'nın ilk mobilya fabrikasını da açarak işlerini biraz daha büyüttüğünü kaydeden Güzel, "Amacımız sadece ticaret değil, evet iyi de kazanıyoruz ama aynı zamanda insana da yatırım yapıyor, Ginelileri de bu sektörlere kazandırıyoruz." dedi.

Güzel'in Gine'deki yatırımlarını birleştirerek kurduğu İstanbul Grup'ta 200 Gineli ve 15 Türk çalışıyor. Türk girişimciler Parlayan ve Güzel, Gine'deki kazançlarını asla aynı şartlarda Türkiye'de ya da Avrupa'da elde edemeyecekleri görüşünde.

Güzel, "Gine'deki gelirimin üçte birini Türkiye'de kazansam asla ülkemden ayrılmazdım." dedi.