Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Esenler Kemer Mahallesi’nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, Emel G. İsimli kadın balkonda çamaşır astığı sırada henüz belirlenemeyen bir neden balkon çöktü. Çökmeyle birlikte yere düşen talihsiz kadının yardımına komşuları koştu. Bu sırada sağlık ekipleri ve polis ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Emel G.’yi hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.