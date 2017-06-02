Edinilen bilgiye göre, saat 11.50 sıralarında Denizli Adliye önünde henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından adliye önüne çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Adliye önünde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
02.06.2017 - 13:09 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli Adliyesi önünde çıkan silahla kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : denizli adliyesi,adliyede kavga,
478629 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478629.aspx
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