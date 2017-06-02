Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkale İlçesi'ne bağlı Oğulveren Mahallesi'nde bir çoban, koyun sürüsünü otlatmak için Çavuştepe bölgesine götürdü. Yağmur ve fırtına nedeniyle koyunların bir kısmı bölgeden uzaklaşınca, kurtların saldırısına uğradı. Kurtların saldırısını gören çoban durumu köylülülere bildirdi. Bölgeye gelen yaklaşık 40 kişi, 5 kilometrelik alanda koyunları aramaya başladı. Bölgede yapılan aramalarda telef olan 50 koyun ile yaralı olarak 20 koyun bulundu. Mahalle sakinleri kayıp olan 6 koyunu ise bulunamadı.