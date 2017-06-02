Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak düzenlenen yeni sefer tarifesi, 5 Haziran'dan itibaren hizmete giriyor. Yeni tarifeyle bazı hatlarda sefer artışına gidilerek dört yeni hat konuldu.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuna göre düzenlenen seferler 5 Haziran-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.

YENİ HATLAR

Bazı hatlarda sefer artışına gidilirken, dört yeni hat ve yenilenen iskelelerle her iki yakada kıyı boyunca Eminönü-Sarıyer ve Beykoz-Üsküdar, Bostancı-Karaköy ve tarifeli hale getirilen Ortaköy-Üsküdar seferleri hizmete alınacak.

Yeni açılacak hatlardan Bostancı-Karaköy seferleri hafta içi 06.45-19.20 arasında hizmet verecek.

UZATILAN SEFERLER

Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı seferleri 12 Haziran-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'un sayfiye yerlerinden Poyraz'a kadar uzatıldı. Sedef Adası seferleri de her gün Bostancı'dan Büyükada'da ücretsiz aktarmalı olarak 2 gidiş-2 dönüş şeklinde yaz boyunca uygulanacak.

FENER VE BALAT İSKELESİ AÇILIYOR

Bir süredir bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sefer yapılamayan tarihi Fener ve Balat iskeleleri de 2017 yaz tarifesiyle birlikte Üsküdar-Eyüp hattında hizmet vermeye başlıyor.

VAPUR TURLARININ SAYISI ARTIYOR

Yaz sezonuyla Boğaziçi turlarından "Nostaljik Tur" her gün 10.35 ve 13.35'te, "Kısa Boğaz Turu" 14.30 Eminönü'nden hareket edecek. Şehir Hatlarının bir klasiği haline gelen yaz akşamlarının nostaljik keyfi "Mehtap Turları" da 10 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında her cumartesi Bostancı'dan Anadolu Kavağı'na uzanan turlarla başlayacak.

Boğaziçi, Adalar, Haliç ve arabalı vapur hatlarındaki Şehir Hatları yaz tarifesi seferleri 17 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.

Yaz tarifesiyle birlikte hizmete girecek projelerle ilgili bilgi veren Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, deniz ulaşımını daha keyifli, daha kullanılır hale getirmeye çalıştıklarını, İstanbulluların ve bu şehri ziyarete gelen turistlerin denizden daha fazla faydalanmalarını istediklerini belirtti.

Yaz tarifesiyle birlikte önemli planlamaların gerçekleştirildiğini ifade eden Güler, özellikle Bostancı-Karaköy seferlerinin yolculara süre ve ekonomik katkı sağlayacağını, toplu ulaşımda entegre ve planlı seferlerle yenilenen iskelelerle İstanbullulara keyifli deniz yolculukları yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.