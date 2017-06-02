Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 42 yaşındaki öğretmen Mustafa Şanlıtürk, yaşımını yitirdi.

Arkadaşlarıyla bir halı sahada futbol maçı yapan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şanlıtürk, bir anda yere yığıldı.

Haber verilen sağlık ekiplerinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği iki çocuk babası öğretmen, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şanlıtürk'ün cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öğretmenin fotoğrafı görev yaptığı okulun girişine konulup etrafı çiçeklerle süslendi.