Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terakki Mahallesi Acılık Caddesi üzerinde iki kadın saç saça baş başa kavga etti. Kavganın nedeni anlaşılamazken kavga eden kadınlara vatandaşlar müdahale etti. Önce sözlü tartışma ile başlayan tartışma kavgaya döndü. Gürültüye sokağa çıkan bazı esnaflar da olayın şokunu yaşadı. Hakaretlerin havada uçuştuğu kavgada kadınlardan biri diğerini yere yatırarak kavgayı sürdürdü. Adeta sinir krizi geçiren iki kadının kavgası, tarafların uzaklaştırılması ile son buldu. O anlar ise amatör kameralara saniye saniye yansıdı