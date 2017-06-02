Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye beldesi mevkiinde sürücülüğünü İlyas Taştepe’nin yaptığı 80 FZ 864 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahattin Poçulu’nun kullandığı 80 M 0537 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İlyas Taştepe hayatını kaybederken minibüste yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
02.06.2017 - 20:21 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye beldesi mevkiinde sürücülüğünü İlyas Taştepe’nin yaptığı 80 FZ 864 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahattin Poçulu’nun kullandığı 80 M 0537 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İlyas Taştepe hayatını kaybederken minibüste yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : osmaniye,
478725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478725.aspx
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