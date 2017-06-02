Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencisi 20 yaşındaki Sinan Güner ile arkadaşı 19 yaşındaki Hasan Hüseyin Caner, balık tutmak amacıyla Kelkit Çayı üzerine kurulu Karayaka Köprüsü'ne geldi. İki arkadaş, çayın debisinin düşük olması nedeniyle köprünün ikinci ayağına geçti. Saat 18.30 sıralarında Tepekışla Hidroelektrik Santrali'nde savak kapaklarının açılması ile su aniden yükseldi. Güner ve Caner, köprü ayaklarında mahsur kaldı. Devriye görevi yapan polislerin fark ettiği gençler için olay yerine Erbaa İtfaiye ekipleri çağırıldı. Mahsur kalan gençler, itfaiyenin köprü üstünden sarkıttığı halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.