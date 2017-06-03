Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da oturan Taşkın ailesinin 6 yaşındaki kızları Ela’ya yaklaşık 1 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Ne yakınlarından ne de kök hücre bankasından minik kıza uygun donör bulunamadı. Bunun üzerine Ela’nın Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan akrabaları, Türkiye genelinde kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Kızılay’ın Bursa şubesi de bu kampanyaya destek vererek Cumhuriyet Meydanı’na kan bağış aracı ve özel çadır kurdu. Kızılay, bağış yapmak isteyenlerden kan örneği aldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çadır ve araç önünde uzun kuyruklar oluştu. Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da bu anlamlı seferberlik için çadırı ziyaret etti. İlk günde gece 00.00’a kadar süren çalışmalar neticesinde yaklaşık 350 kişiden kök hücre, 80 ünite de kan bağışı toplandı. Kampanya hakkında bilgi veren Kızılay Güney Marmara Kök Hücre Kazanım Uzmanı Ramazan Çiçek “İnsanlar gerçekten çok gönüllü ve duyarlılar. Normalde 1 gün olarak planladığımız ekibi yoğunluktan dolayı 3 gün yapacağız. Eğer aynı şekilde devam ettiği sürece bizde gelip bu çalışmamızı burada devam ettireceğiz” diye konuştu. Ela’nın teyzesi Tuğcan Baltacı ise “Orhangazi bu kampanyaya sahip çıktı. Tüm Orhangazililere teşekkür ediyorum” dedi.





