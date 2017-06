Türkiye Gazetesi

Şehir Hatları, yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak düzenlenen yeni sefer tarifesini, 5 Haziran’dan itibaren devreye alacak. Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuna göre düzenlenen seferler 5 Haziran-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak düzenlenen vapur hatları yeni seferlerle güçlendirildi. Bazı hatlarda sefer artışına gidilirken, dört yeni hat ve yenilenen iskelelerle her iki yakada kıyı boyunca Eminönü-Sarıyer ve Beykoz-Üsküdar, Bostancı-Karaköy ve tarifeli hale getirilen Ortaköy-Üsküdar seferleri hizmete alınacak. Yeni açılacak hatlardan Bostancı-Karaköy seferleri hafta içi 06.45-19.20 arasında hizmet verecek. Asya-Avrupa geçişlerini denizden 8 dakikaya indiren İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri iki yaka arasında hafta içi ve cumartesi günleri 86, pazar ve tatil günleri karşılıklı 74 seferle yolcularına süre ve fiyat avantajı sağlamaya devam edecek. Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı seferleri 12 Haziran-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’un sayfiye yerlerinden Poyraz’a kadar uzatıldı. Sedef Adası seferleri de her gün Bostancı’dan Büyükada’da ücretsiz aktarmalı olarak 2 gidiş-2 dönüş şeklinde yaz boyunca uygulanacak. Bir süredir bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sefer yapılamayan tarihî Fener ve Balat iskeleleri de 2017 yaz tarifesiyle birlikte Üsküdar-Eyüp hattında hizmet vermeye başlayacak. Yaz sezonuyla Boğaziçi turlarından “Nostaljik Tur” her gün 10.35 ve 13.35’te, “Kısa Boğaz Turu” 14.30 Eminönü’nden hareket edecek. Şehir Hatlarının bir klasiği haline gelen yaz akşamlarının nostaljik keyfi “Mehtap Turları” da 10 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında her cumartesi Bostancı’dan Anadolu Kavağı’na uzanan turlarla başlayacak.