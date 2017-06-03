Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meralarına bina yaptırmak istemeyen köylüleri, ne belediye başkanı ne emniyet müdürü ikna edebildi. Kütahya’nın İnköy mahallesi sakinleri, hayvanlarını otlattıkları meraya müze binası yapılmasını şehirler arası karayolunu trafiğe kapatarak protesto etti. Yaklaşık 500 kadın ve erkek köy sakini, traktörleri ve büyükbaş hayvanlarıyla müze binasının yapılacağı alana geldi. Köylüler, merada hayvanlarını otlattıklarını belirterek, çalışmaların durdurulmasını istedi. Ardından kadınlar ellerine aldıkları tırpan, balta, sopa ve diğer tarım aletleriyle Kütahya - Eskişehir kara yolunu iki yönlü olarak trafiğe kapattı. Kimseye yol vermeyen eylemciler arasında araç sahipleri arasında sık sık tartışma çıktı. Yolun açılmaması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve Emniyet Müdürü Hasan Çevik olay yerine geldi. Çevik ve Arık’ın ikna çalışması sonuçsuz kalınca durum Tugay Komutanlığındaki yemin töreninde olan Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na iletildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra eylem alanına gelen Vali Nayir ve Başkan Saraçoğlu, köylülerin yolu trafiğe açmalarını ve problemi konuşarak çözeceklerini ifade etti. Bu sırada Vali ile köylüler arasında sert tartışmalar çıktı. Vatandaşlar, en sonunda sorunun konuşulması sözünü alınca yolu trafiğe açıldı. Fakat eylem sebebiyle karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Hüseyi Efe İHA