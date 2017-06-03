Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan ve Suriye uyruklu 28 yabancıyı yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli'nde 28 kaçak yakalandı
03.06.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Etiketler : Kırklareli Jandarma Komutanlığı,operasyon,haberler,
478840 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478840.aspx
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