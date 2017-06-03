Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde yaşayan 42 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Adem Bozdağ’dan 16 Mayıs tarihinden itibaren haber alınamıyor. En son 16 Mayıs Salı günü Atatürk Üniversitesinde görülen Bozdağ’dan 18 gündür haber alınamadı. Adem Bozdağ’ın bulunması için yardım isteyen aile yakınları Bozdağ’ın bulunması veya görülmesi halinde 0541 255 41 25 numaralı telefona haber vermelerini istedi.