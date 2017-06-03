Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Barut yönetimindeki 01 ETD 77 plakalı Otomobil ile Yakup Ökten yönetimindeki 72 AY 919 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. Yaralılar ise yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sırasında yola savrulan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, kazada yaralanan yerde oturan 8 yaşındaki Melisa Barut ve ismi öğrenilemeyen kız çocuğunun başlarında durarak sakinleştirmeye çalıştı. Kızlar yaralı halde ‘anne’ diyerek ağlamaya başladı. Daha

sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Melisa Barut ve annesi Fatma Barut kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 6 kişinin ise durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Anne ve kızın cenazeleri otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.