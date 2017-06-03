Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunu 25’inci kilometresindeki Kalecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Halil Dağ’ın kullandığı 63 TV 568 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Necmi Kada yönetimindeki 63 KE 445 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle ile birlikte Mehmet Dağ, Halil Dağ ve adı öğrenilemeyen 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.