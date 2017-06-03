Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, yürümekte zorluk çeken oğlunu kucağında taşıyan eşinin bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 4 yıl önce işinden ayrılan baba, çocuğunun okulunda hademelik yapmaya başladı.

Mesleğini bırakmasının ardından maddi zorluklar yaşayan baba Ayhan Yaşar, oğlunun TEOG sınavından başarılı sonuçlar almasının mutluluğunu yaşıyor

Ayhan Yaşar, yaptığı açıklamada, çocuğunun doğuştan 'Spina Bifida' hastası olduğunu, bu hastalığı hiçbir zaman eğitime engel olarak görmediklerini anlattı.





"4 YILDIR HADEME OLARAK ÇALIŞIYORUM"

İnşaatlarda çalıştığı dönemlerde okulda engelli oğluyla anne ve diğer oğlunun ilgilendiğini bildiren Yaşar, şöyle konuştu: "Sezer'i o zaman annesi alıp bebek arabasıyla okula getiriyordu. Onun getiremediği zamanlarda ben traktörümüzle getiriyordum. Sınıfı ikinci katta olduğu için eşimin çıkarması gerekiyordu. Sonra eşim zorlanmaya başladı, bel fıtığı rahatsızlığı da vardı. Çocuğumun eğitimine devam edebilmesi için okula hademe olarak çalışmak için müracaat ettim. Bir yıl hademe olarak çalıştıktan sonra zar zor bir araba aldık. 4 yıldır sözleşmeli hademe olarak çalışıyorum."





"EĞİTİMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ONUN YANINDA KALMAM GEREKİYOR"

Yaşar, sınavlarından başarılı sonuçlar alan oğlunun daha iyi okullarda eğitim almasını istediğini belirterek, şunları söyledi: "TEOG'da aldığı puanla daha iyi okullarda okuyabilir ama imkanım olmadığı için belki de götüremeyeceğim. Çocuğumun İzmit'te okuyabilmesi için bir ev açmam gerek, diğer çocuğum da üniversiteye gidecek. Çocuğumun gideceği yeni okulda çalışabileceğim meçhul, onun için kalıcı bir iş olursa ben de çocuğuma daha iyi bir eğitim vermek için elimden geleni yaparım. Sezer'in ihtiyaçlarını karşılamam için benim onun yanında kalmam gerekiyor. Çocuğumu okula getirip götürmem gerekiyor."

"BABAMIN EĞİTİMİME ÇOK KATKISI VAR"

Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Sezer Yaşar da okuluna alışmakta sıkıntı yaşamadığını, arkadaşlarıyla ilişkisinin iyi olduğunu ifade ederek, "Şu anki hedefim İzmit'te ya da şehir dışında okumak, Kandıra gibi küçük bir yerde okumak için bu puanları kazanmadım." dedi.

Fedakarlıklar sayesinde okula gidebildiğine işaret eden Yaşar, "Babamın, okulumda çalışması benim okumam için daha yararlı çünkü bir güven hissediyorsun, mesela kütüphaneye gitmem gerekiyor, babam beni kucağına alıp götürebiliyor. Babamın eğitimime de çok katkısı var, bu sayede her şeyi daha rahat, çok çabuk öğrenebiliyorum" diye konuştu.

Anne Nagihan Yaşar da eşinin, oğlunun okulunda hademe olarak çalışmaya başlamasıyla bir nebze olsun rahatladıklarına işaret ederek, "Ben çocuğumu taşıyamadığım için eşim işini bırakmak zorunda kaldı. İşine devam etse çocuğumuzu okutamayacağız. Yetkililerimizden çocuğumuzun okuyabilmesi için eşime iş imkanı istiyoruz" diye konuştu.





Anne Yaşar, bütün uğraşlarının çocuğunun eğitimi için olduğunu ifade ederek, oğlunun derslerinde başarılı olmasının zorlukları unutturduğunu sözlerine ekledi.