Son dakika deprem haberi! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler!
01.08.2017 - 22:45 | Son Güncelleme: 01.08.2017 - 22:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika Çanakkale deprem haberi! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Etiketler : çanakkale,ayvacık,deprem,
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