Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Saat: 06.00 sıralarında Kuşadası Körfezi Davutlar önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne durduruldu. Tekne içerisinde Suriye uyruklu 7’si çocuk, 6’sı kadın toplam 21 göçmen ile birlikte insan kaçakçısı 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Sorgulamaları yapılan kişiler İl Göç İdaresine teslim edilirken, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı da mahkemeye sevk edildi.