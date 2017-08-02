Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 70 yıldır lokantalarda ihtiyaç sahiplerinden ücret alınmıyor. İlçede yaklaşık 70 yıl önce ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bir araya gelen lokantacıların başlattığı "Fakir Masası” uygulaması sürdürülüyor. Uygulama kapsamında ihtiyaç sahipleri, kendileri için ayrılan masada yemek yedikten sonra ücret ödemeden lokantadan ayrılıyor. İşletmeci Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 35 yıldır uygulamayı sürdürdüğünü belirtti. Büyüklerinden kalan bu uygulamanın gelenek haline geldiğini anlatan Öztürk, yeni kuşak lokantacıların da bunu devam ettirdiğini bildirdi.



İlçe halkının yardımlaşmaya büyük önem verdiğine dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Hem ilçemizden hem de dışarıdan gelen yoksullar var. Gelen kişi 'Fakirim, param yok, yemek verir misiniz?' derse, 'Başımızın üstünde yerin var' deyip yemek veriyoruz. Birinci masamızı fakirlerimize ayırdık. Günde 20 kişi gelip yemeğini yiyor. Dua alıyoruz, bize tek kalan şey de budur. İki ölümcül kaza atlattım, ikisinde de tırnağım bile kanamadı. Trilyon lira da kazansam fakir fukaraya verdiğim kadar beni mutlu etmiyor. Benim için en büyük kazanç bu."

Lokantada ihtiyaç sahiplerini, gururlarını incitmeden ağırladıklarını vurgulayan Öztürk, "Yemek verip onu rencide edecekseniz hiç vermeyin daha iyi. Bu tür şeyler ahlak yapımıza yakışmaz. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



"YOLDAN GEÇEN YOKSULU ÇAĞIRIP YEMEK İKRAM EDİYORUZ"

Lokanta işleten Ramazan Ayetem, yardımda bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu, insanı mutlu ettiğini belirtti.

Ayetem, "İhtiyacı bulunan halinden belli oluyor. Bazen biz de yoldan geçen yoksulu çağırıp, yemek ikram ediyoruz. Yemeğini yiyip, teşekkür edip gidiyor. Bu lokantayı 50 yıl amcam işletti, 20 yıldır da ben işletiyorum. Bu gelenek devam ediyor. Seve seve yardım ediyoruz. Yolda kalan, ihtiyacı olan herkese yemek veriyoruz. Bunu çocuklarımıza da anlatıyoruz. 'Kapınıza geleni geri göndermeyin' diyoruz." şeklinde konuştu.

"MANEVİ YÖNDEN DEĞERİ BÜYÜK"

Kaymakam Cemil Sarıoğlu ise uygulamayı ilçede göreve başladığı zaman öğrendiği söyledi.

Esnafın bu örnek davranışının kendisini memnun ettiğini vurgulayan Sarıoğlu, "Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıp destek oluyoruz. Uygulama, ilçe halkının sosyal dayanışma konusunda ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Madden küçük olsa da manevi yönden değeri çok büyük olan bu güzel uygulamayı sürdürenlere teşekkür ediyorum." dedi.