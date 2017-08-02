Ramazan Çelik yönetimindeki 43 AR 498 plakalı minibüs, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 7. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada, minibüsteki 8 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Minibüsün, Seyitömer beldesinden 1. Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıdığı öğrenildi.
Kütahya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
02.08.2017 - 09:40 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Ramazan Çelik yönetimindeki 43 AR 498 plakalı minibüs, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 7. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Etiketler : kaza,
493318 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493318.aspx
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