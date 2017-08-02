Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'ndek avlanan amatör balıkçıların ağlarına bile takılacak kadar çoğalan köpek balıkları, başta balıkçılar olmak üzere herkesi şaşırtıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçı tezgahlarında her gün birkaç köpek balığı teşhir ediliyor. Son olarak balıkçı ağlarına takılan camgöz cinsi köpek balığı bir balıkçıda sergilendi.

BALIK BOLLUĞUNUN MÜJDECİSİ

Köpek balıklarının uzun yıllardır bu kadar çok olmadığı belirtildi. Köpek balıklarının Marmara denizinde çoğalan balık sürülerinin de müjdecisi olduğu ifade edildi. Balıkçılar, köpek balıklarının balık sürülerini takip ederek Marmara'ya girdiğini söyledi. Sergilenen köpek balığının satılamazsa hayvan yemi olarak kullanılacağı öğrenildi.



Doğal düşmanları olmayan ve besin zincirinin zirvesinde oturan köpek balıkları, doğal dengenin de sağlıklı işlediği anlamına geliyor.