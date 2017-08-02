Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların ise güneyden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Hava sıcaklıklarının Elazığ ve Adıyaman'da 43, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de 42 dereceye ulaşması bekleniyor.Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranması gerekiyor.