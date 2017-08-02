Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalyan mahallesi muhtarlığı görevini de üstlenen Çakır, markete gelen şehit çocuklarından hiçbir ücret talep etmiyor. 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlardan etkilendiğini belirten Çakır, "Ben öncelikle asker çocuğuyum. Babamın görev yaptığı yerlerde tanıdıklarımızdan, eşlerimizden, dostlarımızdan çok şehitlerimiz oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik durması ve şehitlerimize sahip çıkması beni etkiledi. Elimizden pek bir şey gelmiyor belki ama en azından insan olarak, vatandaş olarak, muhtar olarak maddi-manevi yönden sahip çıkmak istedim. Şehitlerimizin aileleri ve çocuklarının sahipsiz olmadıklarını, onların da bir sahibi olduğunu , şehit ailelerinin bizim kardeşimiz, evladımız ve ailemizden birisi olduğunu hissettirmek istedim. İnşallah Allah’ta hayrımızı kabul eder" dedi.

Markete gelen müşteriler uygulama karşısında çok duygulandıklarını ifade ederek, "Çok iyi düşünülmüş bir uygulama. Tüm esnafların şehit ailelerine sahip çıkması gerekiyor. Bizim Türk milletinin ruhunda yardımseverlik var. Keşke şehit aileleri olmasa. Diğer esnaf kardeşlerimize de örnek olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.Büfe işletmecisi Volkan Çakır giriş duvarına astığı mesajda, ‘ Şehit çocukları bu marketten ücretsiz alıveriş yapabilirler. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir’ ibarelerine yer verdi.