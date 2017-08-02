Edinilen bilgiye göre, Tavas İlçesi Orta Mahalle’de baba Mustafa Kalaycıoğlu (61) ile oğlu Mehmet Kalaycıoğlu (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda baba Kalaycıoğlu, oğlunu bıçakladı. Kavga sırasında Kalaycıoğlu da bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen, Mehmet Kalaycıoğlu’nun hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan baba Mustafa Kalaycıoğlu ise Tavas Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
61 yaşında evlat katili oldu
02.08.2017 - 11:51 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Tavas ilçesinde 61 yaşındaki Mustafa Kalaycıoğlu, tartışığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Etiketler : Denizli,yaşam haberleri,
493358 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493358.aspx
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