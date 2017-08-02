Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonu ile il merkezinde bulunan 47 mahallede bin polisin katılımıyla; uyuşturucu, gasp, kaçakçılık, organize, mali ve terör suçlarından aranan şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, sokaklarda önlem aldı. Bin polisin görev yaptığı ‘ŞAFAK 54’ operasyonunda; drone ve helikopter havadan tarama yaptı. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin ve arama köpeklerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.Düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollardan giriş yapmış Gürcistan uyruklu 1 şahısta yakalandı ve yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız silah, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 6 adet 9 mm dolu fişek, 11 adet 7.65 çapında dolu fişek, 1.20 gram eroin maddesi, 184 adet extacy uyuşturucu hap, 586 gram toz esrar, 18 gram bonzai ele geçirildi. Şahısların işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.