Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İç Batı Anadolu için yarından itibarın pazar gününe kadar kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'nin doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinde etkisini sürdürürken, İç Batı Anadolu'da (İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısı) yerel kuvvetli yağışların görülmesinin beklendiği kaydedildi.Açıklamada, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Antalya, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Konya, Eskişehir ve Ankara için yarından itibaren pazar gününe kadar öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtildi.Açıklamada, beklenen gök gürültülü sağanağın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada da yarın öğle saatlerinden pazar gününe kadar, Isparta, Burdur ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere (kısa sürede metrekareye 10-40 kilogram arasında), mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.