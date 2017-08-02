Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de Rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan 8 kişilik gurbetçi aile, havadan da görüntülenen kurtarma operasyonu ile kıyıya çıkarıldı. Cankurtaran ekiplerinin haftasonu 171 kişiyi boğulmaktan kurtardığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Kocaeli'nin Karadeniz sahili olan Kandıra'da, Rip akıntısında kalan 8 kişiden oluşan Almanya ve Suudi Arabistan’da yaşayan gurbetçi aileyi yok olmaktan cankurtaran ekipleri kurtardı. Su içerisinde sürüklenen ailenin feryadını duyan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları hemen kurtarma çalışması başlattı. Hızlı bir şekilde suya giren 6 cankurtaran,insansız hava aracı ile görüntülenen operasyonla 8 kişilik aileyi koordineli bir şekilde sağ salim kıyıya çıkardı. Sahilde hazır bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan aile daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Boğulmaktan son anda kurtulan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.