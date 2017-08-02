Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Belediyesi, İstanbulluları ücretsiz boğaz turuna çıkarmak amacıyla 12 milyon liraya 54 metre uzunluğunda tur gemisi yaptırdı. Tüm İstanbulluların faydalanabileceği gemide boğaz turlarının yanı sıra nikah, yıl sonu etkinlikleri düzenlenebilecek. Valide Sultan adli verilen geminin ilk misafirleri ise 15 Temmuz gecesi kanlı darbe girişiminde şehit olan ailelerin yakınlarıyla gaziler olacak.Tuzla’da Türk firma tarafından 1.5 yılda yapılan Üsküdar Valide Sultan Gemisi, 12 milyon liraya mal oldu. 54 metre uzunluğundaki gemi, 12 metre genişliğinde ve 3.5 metre yüksekliğe sahip. Saatte 12 deniz mili yani 25 kilometre hızla gidebilen geminin kapalı ve açık olmak üzere iki bölümü bulunuyor. Gemi, açık kısmında 320 ve kapalı kısmında 260 olmak üzere toplamda 580 kişi kapasiteye sahip.

Gemi ile ilk olarak 15 Temmuz gecesi yaşanan kanlı darbe girişiminde şehit olanların yakınlarıyla gaziler ve yakınları boğaz turuna çıkacak. Sonrasında ise belirli bir program dahilinde tüm İstanbullular, Valide Sultan Gemisi ile ücretsiz boğaz turu yapabilecek. Boğaz turu esnasında vatandaşlara çay ve simit ikram edilecek. Gemide nikah kıymak isteyenlerle iş yemeği ve okul etkinlikleri düzenlemek isteyenlerden cüzi miktarda ücret alınacak.

Üsküdar Sahili’ne demirlenen Valide Sultan Gemisi’nin tanıtımı için Üsküdar Belediyesi tur düzenledi. Tura Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Valide Sultan Gemisi’ni yapan firmanın yetkilileri ile basın mensupları katıldı. Programda Başkan Türkmen, geminin yapımında desteklerini esirgemeyen firma yöneticilerine teşekkür plaketi verdi.



Valide Sultan Gemisi ile ilgili konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da Valide Sultan Gemisi’ndeyiz. Bu proje değil Üsküdar’da İstanbul’da bir ilk. Tamamen sosyal amaçlı ücretsiz bir proje. İstanbulluları, Üsküdarlıları bu gemi sayesinde boğazla tanıştırmış olacağız. Üsküdar’da yüz binler İstanbul’da milyonlar var boğazı görmeyen, boğazda bir gemi seyahati yapmayan çok insanımız var.İşte maddi durumu elverişli olmayan insanlarımızı Üsküdar’ın arka mahallelerindeki vatandaşlarımızı bu gemi sayesinde boğaz turu yaptıracağız. Boğaz turunda rehber eşliğinde boğazın her iki yakasındaki kültürel değerlerimizi halkımıza tanıtacağız.. Boğaz turu esnasında insanlarımıza simit ve çay ikramı yapacağız. Simit çay eşliğinde boğaz turu bu bir yüzen kültür merkezi. Bir yolcu gemisi gibi değil. Burada düğün nişan nikah yapılabilir. Özellikle okulların açık olduğu dönemde okulları sırasıyla bu gemiye alacağız. Öncelik Üsküdarlı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İstanbullulara gemimizi tahsis edeceğiz. Bu gemimiz günün 18 saati denize olacak” dedi.Valide Sultan Gemisi’nin ilk misafirlerinin 15 Temmuz Şehitleri’nin yakınları ve gaziler olacağını söyleyen Başkan Türkmen, “Bugün 15 Temmuz şehitlerimizin yakınları gazilerimizi ağırlayacağız bugün. Açılışı onlarla yapacağız. Üsküdar'ımız 15 Temmuzun en kalleş saldırısına uğrayan şehrimiz. 24 şehidimiz var. Bugün onların yakınlarınız yarından itibaren de tüm İstanbulluları tura çıkaracağız” dedi.