Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bağlı Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Nejat Çekin, bu sabah Tuzla Mahallesi’ndeki müdürlük binasına gelmedi. Çekin’e cep telefonuyla ulaşamayan müdürlük çalışanları, Yeni Mahalle'deki yalnız yaşadığı eve gitti. 2 katlı apartmanın çatı katındaki dairenin kapısını çilingir yardımıyla açan müdürlük çalışanları, Çekin’i salonda sırt üstü yatarken buldu.





Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri, Çekin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine eve polis ekipleri geldi. Çekin’in cesedi, Fethiye Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evin önünde toplanan müdürlük çalışanları cesedin çıkarılışı sırasında gözyaşlarına boğuldu.





15 YILDIR FETHİYE’DE GÖREV YAPIYOR

15 yıldır Fethiye’de görev yapan 2 çocuk babası Çekin’in eşinden 3 yıl önce boşandığı belirtildi. Geçen hafta Aydın’daki ailesini ziyarete giden Çekin’in ilçeye dönüşünden itibaren soğuk algınlığı ve göğüs ağrısı şikayetinden yakındığı kaydedildi.

İlk incelemede vücudunda yara ve vurmaizine rastlanmayan Çekin’in ölümüne ilişkin Fethiye Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması sürüyor.