Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Aliağa İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Aliağa'da denize giren M.E, Ö.A ve yaşı küçük olan B.A., dönüşte bindikleri dolmuşta şoförle tartıştı. Tartışmaya dolmuştaki diğer kişiler de katılınca kavga çıktı. Kavgada darp edildiğini öne süren M.E, Ö.A ve B.A., Aliağa İZBAN İstasyonu'nda dolmuştan indikten sonra burada durakta park halinde bulunan dolmuşlara saldırıp, camlarını kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, 3 kişiyi biber gazı ile etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden yaşı küçük olan B.A. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.