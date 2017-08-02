Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Köyü’nde kent dışından alınan bir kazın telef olması sonucu köylüler durumu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine köye gelen ekipler, köyün etrafındaki 3 kilometrelik bölgede çalışma yaptı. Köyde bulunan yaklaşık bin kanatlı hayvanı toplayan ekipler, köyü karantina altına aldı. Toplanan kanatlı hayvanlar torbalara konularak kuş gribi şüphesiyle itlaf edildi. Telef olan kaz ise ekipler tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

"HEPSİNİ ALDILAR"

Serpincik köyünde çiftliği bulunan ve kanatlı hayvan besleyen Duran Malkoç, "Dün öğle saatlerinde hastalık var diye buraya geldiler. 60 kaz, 20 ördek ve 30 tavuğumu götürdüler. Çiftlikte canlı hayvan bırakmadılar. Kuş gribi var diye kanatlı hayvanların hepsini aldılar" dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü, sonuçlanıncaya kadar köyün karantinada olduğu açıklandı.