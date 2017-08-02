Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 2. sokakta bulunan ve önceki gün tahliye edilen 3 apartmandan biri çöktü. İHA'nın haberine göre, bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Binada birilerinin bulunma ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'da tahliye edilen 3 apartmandan biri çöktü
02.08.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan ve önceki gün tahliye edilen 3 apartmandan biri çöktü.
Etiketler : diyarbakır,bina,
493500 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493500.aspx
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