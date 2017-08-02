Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 2. sokakta bulunan ve önceki gün tahliye edilen 3 apartmandan biri çöktü. İHA'nın haberine göre, bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Binada birilerinin bulunma ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları sürüyor.