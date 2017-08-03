Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 23:00 sıralarında Çankaya'nın Çukurambar Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kafeye, iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancalarla rast gele ateş açıldı. Silah sesleri ile kafede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, kurşunun isabet ettiği bir kişi yaralandı.

saldırganlar otomobillerle olay yerinden zkaçarken ihbar üzerine kafeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kafenin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı. Yapılan incelemede cadde üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.