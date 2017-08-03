Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 38. kilometresi Ambarköy mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzcan Toraman (21) idaresindeki 55 GL 860 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attıktan sonra yol ortasında ders döndü. Kazada, araç sürücüsü Oğuzcan Toraman ile yanında bulunan Özcan Çağlar (21) ağır yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.