Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları tarafından 1 Mayıs 2016 tarihinde ilimiz Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili dava nedeniyle, Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaları devam ederken 28/07/2017 tarihli ara karar gereğince tahliyelerine karar verilen 39 sanıktan 19’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir üst mahkeme olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz neticesinde, şüpheli 17 sanık hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir’’ denildi.
19 DEAŞ şüphelisi hakkında yakalama kararı
03.08.2017 - 10:21 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik yapılan bombalı eylemle ilgili görülen duruşmadaki ara kararla tahliye edilen 39 sanıktan 19'u hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Etiketler : Gaziantep,DEAŞ,yakalama kararı,
493585 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493585.aspx
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