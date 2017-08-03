Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8.27 gram bonzai maddesi, 13.50 gram eroin, 79,53 gram afyon sakızı, 26 adet extacy hap, 553 kilo kaçak tütün, 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevi firarisi olan bir şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan 10 kişinin işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada,"Ülkemizin içinden geçtiği hassas dönem, her konuda olduğu gibi uyuşturucu ile mücadele konusunda da özverili çalışmalara gereksinim duymaktadır. İdealleri büyük, yüksek ve önemli olan ülkemizin bu idealist gidişatını engellemek için yarış içerisine giren mihraklara en güzel cevabı daha çok çalışarak vermek gerektiği inancı ile faaliyetlerini sürdüren Sivas Emniyet Müdürlüğü, duraksamadan ve yorulmadan başta terör ve uyuşturucu olmak üzere her türlü suçla mücadele azmi ve kararlılığı ile çalışmalarına devam etmektedir" denildi.