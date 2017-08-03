Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Doğukan Ö. Y. ile asker olan arkadaşı Furkan Ü. parkta otururken, o sırada parktan geçen Fikri Aksu’yu durdurarak saldırıda bulundu. 42 yaşındaki Aksu’yu darp ederek içinde 20 lirasının ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını gasp eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Darp sonucu yaralanan Fikri Aksu ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Olaydan yarım saat sonra tekrar parka gelen ikili, bu kez gözüne 22 yaşındaki bir genci kestirdi. İbrahim Köse adındaki bir genç, parktan geçtiği sırada saldırganların hedefi oldu. Saldırganlar önce gençten sigara istedi ardından ise darp etti. Darp edilen genç daha sonra Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MAL PAYLAŞIMINDA KAVGA

Darp ettikleri İbrahim Köse’nin cep telefonunu da gasp eden saldırganlar bu kez gasp ettikleri malları paylaşmak için, İlkadım ilçesinde bulunan Kadıköy Mahallesi’ne kaçtı. İki kişiyi darp sonucu gasp eden iki saldırgan arasında ise mal paylaşımı sırasında tartışma başladı. Saldırganlar arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda, Furkan Ü. bıçağını çıkartarak Doğukan Ö.Y.’yi sağ bacağından bıçaklayarak ve başına odunla vurarak yaralayıp kaçtı.

Bacağından ve başından yaralanan şüpheli Doğukan Ö. Y. Gazi Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi olmak istedi. Bu sırada burada tedavi gören mağdurlardan İbrahim Köse, kendisini darp ederek cep telefonunu gasp eden saldırganı karşısında görünce polise haber verdi. Polis, saldırgan Doğukan Ö. Y.’yi kıskıvrak yakalayarak tedavisinin altından gözaltına aldı. Asker olan diğer saldırgan Furkan Ü. ise Canik ilçesinde bir bankta uyurken bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.