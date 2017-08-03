Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Muratgören köyünde çeyizi için alınan yünü yıkamak üzere ailesiyle birlikte Murat Nehri'ne giden Kübra Toksun (22) ve amcasının kızı Değer Toksun, suya kapılan yünü almak için nehre atladı. Bir anda akıntıya kapılan genç kızları kurtarmak için yüzme bilen akrabaları hemen suya atladı. Bir süre suda sürüklenen genç kızlardan Değer Toksun, akrabaları tarafından sağ olarak çıkartılırken, Kübra Toksun ise suda kayboldu.



Sudan çıkartılan ve kalbi durduğu tespit edilen Değer Toksun, olay yerine çağrılan ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kayıp nişanlı kızın bulunması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne haber verildi.



Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yer yer derinliği 20 metreyi bulan nehirde arama çalışmasına başladı. AFAD ekipleri, çevredeki vatandaşlarla birlikte arama çalışmasını sürdürürken, Bitlis'in Tatvan ilçesinde de dalgıç ekibi istendi.

